غوارديولا عن حسم صفقة هالاند: أفكر بأمور أخرى الآن

2022/04/19 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، الرد على التقارير التي تفيد بأن فريقه يقترب من إتمام صفقة ضَم المهاجم الدولي النروجي، إرلينغ هالاند، إلى صفوفه من بوروسيا دورتموند الألماني.

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