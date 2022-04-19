توب 5: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل.. و

2022/04/19 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استدعاء الإمارات سفير إسرائيل للاحتجاج على أحداث القدس، ورفض العراق القصف التركي لأراضيه، مرورًا بتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، و"أرنب الفصح" الذي قاطع بايدن، وصولا إلى التفاعل مع تقليد ممثل سعودي للأمين العام لحزب الله في لبنان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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