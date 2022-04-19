الجامعة العربية تندد بالهجمات التركية شمالي العراق

2022/04/19 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بالهجمات التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق، مؤكدا أنها خرقاً للقانون الدولي.وقالت الجامعة في بيان، تلقته إيرث نيوز، إن “أبو الغي ندد بالهجمات التي نفذتها تركيا في إطار عملية عسكرية أطلقتها أمس 18 الجاري بشمال العراق”، مؤكداً أن الهجمات تُمثل […]

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