2022/04/19 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المليونير الأوكراني، أندري ستافنيتسر، عن أنه طلب من جيش بلاده قصف قصره بعد احتلاله من قبل القوات الروسية.

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