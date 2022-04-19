2022/04/19 | 21:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ryLeTCPAzUY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توتر أمني بين الأسايش والقوات الحكومية في كوردستان سوريا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توتر أمني بين الأسايش والقوات الحكومية في كوردستان سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).