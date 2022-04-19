2022/04/19 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gw59Nrjppg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | الاتحادات والمنظمات الاقتصادية.. هل تمثل القطاع الخاص؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | الاتحادات والمنظمات الاقتصادية.. هل تمثل القطاع الخاص؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).