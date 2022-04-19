الرئيس التونسي يلمّح لإلغاء الفصل الأول من الدستور

2022/04/19 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً واسعاً بعدما لمّح إلى احتمال إلغاء الفصل الأول من الدستور، والذي ينصّ على أن الإسلام دين الدولة.وخلال إشرافه، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 53 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، قال سعيد إن “الدولة ذات معنوية أو شركة تجارية دينها الإسلام”، مضيفاً “نحن نصوم ونصلي […]

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