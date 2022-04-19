الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا

2022/04/19 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

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