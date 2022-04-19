2022/04/19 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة “لم تنصف الجنوب”..



نائبة توجه كتابا للكاظمي اعتراضا على قبولات الكلية العسكرية أولاً على ايرث نيوز.

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