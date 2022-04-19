ما الذي يملكه العراق في مواجهة تركيا؟

2022/04/19 | 21:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن تركيا غارات جوية بين الحين والآخر على شمال العراق .

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