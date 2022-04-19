نواب الكتل يتوافدون.. الثبات يزداد عدداً ويكشف عن مضامين تؤهل أعضائه للنصف زائد واحد

2022/04/19 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، عن مضامين 3 اجتماعات غير معلنة ستجعل تحالفه يتجاوز مرلة نصف زائد واحد.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" موقف الاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن في العملية السياسية الراهنة اعطى رسائل مهمة لبقية القوى والتحالفات والمستقلين من خلال التزاماته وتعهداته واكد اهمية التوافق لتشكيل حكومة تسهم في حل الازمات بمشاركة بقية القوى".واضاف العتبي،ان " الايام الماضية شهدت بغداد 3 اجتماعات غير معلنة مع قوى سياسية متعددة ستفضي قريبا الى زيادة عدد نواب الاطار ويتجاوز مرحلة نصف زائد واحد".

واكد بان "العديد من النواب بينهم مستقلين سيعلنون رسميا الانضمام الى الاطار لدعم مشروعه لبناء الدولة".واشار الى ان" 6 نواب من تحالف سياسي محدد عبروا عن رغبتهم في الايام الاخيرة للانضمام للاطار وسيجري الاعلان عن هذه الخطوة بتفاصيل دقيقة قريبا جدا".

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