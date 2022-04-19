بالصور.. الكرادة بعد فتح شوارعها اليوم

2022/04/19 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لمنطقة الكرادة وسط بغداد، بعد فتح شوارعها اليوم ونصب عجلات الرابسكان (السونار) عند مداخلها.

وخلال الثلاثة أيام الماضية، أغلقت منطقة الكرادة داخل بالكامل، أمام حركة المركبات، وذلك ضمن "الخطة الامنية تحسباً من وقوع أي طارئ"، قبل أن تعلن قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن فتح الكرادة.

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