الكاظمي يهنئ برأس السنة الأيزيدية

2022/04/19 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بحلول رأس السنة الإيزيدية.وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نهنئ إخوتنا وأهلنا العراقيين الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية".وأضاف، "نتمنى لهم دوام الحياة بكرامة وأمن ورفاه على أرض العراق، أرضهم وموطن كل العراقيين". وختم الكاظمي بالقول: “بلادنا عزيزة بتنوّع أبنائها ومحبتهم وتآلفهم".

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