مأزق الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية - محمد فُتوح

2022/04/19 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح -------------------------------------------------عقد – فى الفترة الأخيرة – مؤتمر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لمناقشة الفرق بين الدولة المدنية والدولة المدنية ذات المرجعية الدينية .



وهو من الموضوعات التى تكتسب قدراً كبيراً من الأهمية ، خاصة فى الوقت الراهن ، حيث اختراق الثقافة الوهابية والاخوانية والسلفية , العقل المصرى والعربى , منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى .



وكعادة أى مؤتمر نجد هناك آر ......





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