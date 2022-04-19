مقدمة في التربية الأولية وعلاقتها بالنظرية الأجتماعية العامة - عباس علي العلي

2022/04/19 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي التربية الأولية هي مجموعة ما يقدم للفرد الطبيعي من قيم ومعارف وأحكام تتداول داخل نطاق المجتمع على أنها صورة حقيقية تعكس واقعه وتفكيره دون أن يحتاج الفرد إلى منهج أو دعوة للتلقي ,فهي تجسد المعرفة التداولية بجميع أصنافها والتي سينشأ عليها العضو الأجتماعي كحياة يومية دون حث أو حض أو تلقين , فهو يتلقاها كما يتلقى الهواء والغذاء ولن يحتاج فيها إلى مدرب أو معلم يشرح أو ينقل مبادئها أو خطوطها العامة, هي ......





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