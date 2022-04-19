تفاهم أوروبي-أميركي بشأن

2022/04/19 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّ التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث في الحرب في أوكرانيا، وضمّت خصوصاً القادة الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والبريطاني بوريس جونسون، والإيطالي ماريو دراغي، والألماني أولاف شولتس، والروماني كلاوس يوهانيس، والبولندي أندريه دودا، والكندي جاستن ترودو، والياباني فوميو كيشيدا.

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