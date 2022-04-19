2022/04/19 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش في قرية كشكول التابعة لناحية قرتبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش first appeared on قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).