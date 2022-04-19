2022/04/19 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش في قرية كشكول التابعة لناحية قرتبة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: اشتباكات بين القوات الامنية وداعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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