2022/04/19 | 22:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nIv-dR9RLg0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراق الفاسدين.. بين مواطن يتأهب لثورة جياع وسياسيون يتكالبون على نصيبهم من الكعكة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراق الفاسدين.. بين مواطن يتأهب لثورة جياع وسياسيون يتكالبون على نصيبهم من الكعكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).