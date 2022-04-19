2022/04/19 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأستاذ فؤاذ ذنون يروي لآلاء حسين فكرة إنشـاء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zTgw3z9utVA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأستاذ فؤاذ ذنون يروي لآلاء حسين فكرة إنشـاء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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