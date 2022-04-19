كندا تضيف ابنتَي بوتين إلى قائمة العقوبات

2022/04/19 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضافت كندا، اليوم الثلاثاء، ابنتَي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قائمة العقوبات، لتحذو بذلك حذو دول غربية أخرى فرضت عقوبات على الدائرة المقرّبة من الكرملين، ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، إنّ ابنتي بوتين أُضيفتا، مع كلّ من زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وابنته و10 […]

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