2022/04/19 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعلن التصدي لهجوم ديالى

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