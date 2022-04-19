2022/04/19 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الهجوم على الحشد العشائري في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحصيلة النهائية لهجوم داعش على محيط قرية كشكول قرب ناحية قره تبه (112كم شمال شرق بعقوبة) بلغ 2 شهداء من الحشد العشائري و10 جرحى".

وبين أن "اغلبهم من المدنيين ممن استنفروا للدفاع عن القرية وتعزيز نقاط الحشد العشائري والشعبي القريبة من القرية".

وأكد أن "الوضع الان تحت السيطرة بعد وصول قوات الجيش وبدء عمليات تمشيط واسعة".

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