آخرهم رونالدو.. 10 نجوم في كرة القدم عاشوا مآس إنسانية

2022/04/19 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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صدمة إنسانية تعرض لها عالم كرة القدم، بإعلان الأسطوة كريستيانو رونالدو وفاة ابنه حديث الولادة، لينضم "الدون" إلى قائمة نجوم كرة القدم الذي تعرضوا لفواجع عائلية، لعبت دورا كبيرا في حياتهم.

وأعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.وبينما يحسد الكثيرون رونالدو ونجوم كرة القدم، لامتلاكهم الشهرة والمال والشعبية، إلا أن عددا من هؤلاء النجوم، عاشوا مآس أثرت وستؤثر عليهم إلى الأبد، وآخرهم النجم البرتغالي رونالدو.رحيم ستيرلنغعانى نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا الشهير، رحيم ستيرلنغ، من طفولة صعبة جدا، حيث تعرض والده للقتل عندما كان عمره عامان فقط، في جامايكا.بعدها قررت والدته تركه مع جدته في جمايكا، والسفر إلى بريطانيا للعمل والدراسة، من أجل تأمين مستقبل أفضل لأطفالها بعد رحيل الأب، لتنجح بإحضارهم إلى إنجلترا بعدها بثلاثة أعوام.ستيرلنغ عانى من طفولته كثيرا، واضطر للذهاب إلى مدرسة خاصة بالأطفال ذوي المشاكل السلوكية، وتوقع أستاذ له أن نهايته قد تكون في السجن، إذا لم يركز على سلوكه وموهبته، وهو ما نجح في فعله عندما وصل سن المراهقة.ريو فيرديناندنجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، ريو فيرديناند، كان يعتبر أفضل من أفضل المدافعين في جيله، لكن مأساة لم يتوقعها حلت عليه خلال مسيرته الكروية.وبعد 15 عاما من الزواج، اضطر فيرديناند لتوديع زوجته ريبيكا إيليسون، التي توفيت عام 2015 بمرض السرطان، ليدخل بعدها اللاعب في حالة اكتئاب وإدمان على الكحول.النجم الإنجليزي السابق، والإعلامي الحالي، استطاع تجاوز أزمته، وتزوج مرة أخرى في 2020، بمباركة من زوجته الراحلة، التي تمنت أن "يعثر على الحب مرة أخرى"، في رسالة تركتها مع صديقتها المقربة قبل وفاتها.

ميكايل بالاكنجم منتخب ألمانيا الأول في بداية الألفينات، ميكايل بالاك، تعرض لفاجعة كبيرة، في 2021، عندما توفي ابنه إيميليو، البالغ من العمر 18 عاما، في حادث مروع.وتوفي ابن أسطورة المنتخب الألماني بعد حادث "مروع" له على دراجة رباعية، والتي عادة ما تستخدم وسط الكثبان الرملية والمناطق السياحية الطبيعية، في حديقة منزل اللاعب الألماني بالبرتغال.ووفقا للسلطات البرتغالية، فأن الدراجة الرباعية كانت على أرض غير مستوية، مما جعلها تتدحرج وتدهس إيميليو الذي توفي في فناء منزل والده.

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