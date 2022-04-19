الصقور يهزم الانيق في دوري الشباب

2022/04/19 | 22:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… فاز فريق القوة الجوية على ضيفه الطلبة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الغزالية لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري الشباب.الشوط الاول انتهى سلبيا من دون أهداف حيث غابت عنه الهجمات من كلا الطرفين.وفي الشوط الثاني تحسن الاداء واستطاع الفريق الجوي من فرض اسلوبه وسيطرته، ليتمكن اللاعب […]

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