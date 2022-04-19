2022/04/19 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الهجوم الداعشي على الحشد العشائري في ديالى إلى شهيدين و10 مصابين.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “الحصيلة النهائية لهجوم داعش على محيط قرية كشكول قرب ناحية قره تبه 112كم شمال شرق بعقوبة ارتفعت إلى شهيدين من الحشد العشائري و10 جرحى اغلبهم من المدنيين ممن […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة الهجوم على الحشد العشائري في ديالى إلى 12 شهيدا وجريحا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الهجوم على الحشد العشائري في ديالى إلى 12 شهيدا وجريحا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الهجوم على الحشد العشائري في ديالى إلى 12 شهيدا وجريحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).