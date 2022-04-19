البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

2022/04/19 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتابع "التهديدات" الروسية النووية، "ولا نرى أي سبب لتغيير تموضعنا النووي"، مؤكدا على استمرار العمل على تأمين احتياجات الأوكرانيين من الأسلحة وقطع غيارها.

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