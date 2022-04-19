كتائب حزب الله تعلق على العمليات العسكرية التركية شمال العراق وتدعو المقاومة لمواجهتها

2022/04/19 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عدت كتائب حزب الله، اليوم الثلاثاء، العمليات العسكرية التركية شمال العراق، محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير، فيما دعت الى لتفعيل المقاومة و التحرك الجماهيري لمواجهتها.وذكر بيان للكتائب تلقته وكالة ايرث نيوز، إنّ “ما يجري من تطاولٍ سافِرٍ على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركيّ في شمال البلاد يهدف إلى السَّيطرة على النفط […]

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