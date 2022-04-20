الناتو يبدأ تدريبات لمواجهة القرصنة الإلكترونية

2022/04/19 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، تدريبات سنوية واسعة النطاق بمشاركة 32 دولة بهدف التصدي لهجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة وأنظمة الدفاع الجوي.

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