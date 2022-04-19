شاهد بالفيديو.. مجاعة عالمية في عام 2024 فهل ينجو العراق من فك هذه المجاعة ؟ | الشرقية

2022/04/19 | 23:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DZ_csgYs-88

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