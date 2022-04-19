السونار تعطلت.. زخم مروري وإجراءات روتينية في الكرادة

2022/04/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بحدوث زخم مروري كبير في منطقة الكرادة بالعاصمة بسبب تعطل عجلة "السونار".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عطلاً اصيب عجلة الرابسكان (السونار) في مدخل منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وعملية التفتيش الآن تتم بصورة يدوية وعبر الكلاب البوليسية (الكي ناين)".

وبين أنه "يتم انزال جميع الركاب حتى المركبة التي بداخلها عوائل لغرض التفتيش".

وأكد أن "هذا الاجراء تسبب بزخم مروري شديد عند المدخل".

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