2022/04/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يتابع رجل أوكراني، تحركات مجموعة من قوات روسيا في بلاده، باستخدام طريقة تكنولوجية مبتكرة من شركة "أبل".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن رجلا أوكرانيا يدعى فيتالي سيمينيتس، أخبر متابعيه على تطبيق إنستغرام، أن القوات الروسية سرقت سماعات الأذن من نوع "أير بودز" الخاصة به، عند اقتحام منزله الخاوي في أوكرانيا.

واكتشف أن القوات الروسية سرقت سماعاته عندما لاحظ تحركها عبر الحدود، بفضل خاصية "فايند ماي" التي توفرها أبل لمنتجاتها.

وتعتبر سماعات "أير بودز" الأكثر شعبية عالميا، وتمتلك ميزات كبيرة، من بينها ارتباطها بهاتف الآيفون الخاص بالمستخدم، مما يتيح له تتبعها.

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