صد تعرض نفذه 'داعش' في الرطبة

2022/04/19 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بصد تعرض نفذه عناصر "داعش" في قضاء الرطبة في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحشد العشائري صد مساء اليوم تعرضاً نفذه عناصر داعش ضمن منطقة المناذرة في قضاء الرطبة".

وأضاف المصدر أن "التعرض استهدف نقاط تفتيش".

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