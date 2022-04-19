يمكن أن تُنهي الانسداد.. مشعان الجبوري يكشف عن حوارات بين المختلفين بتأثير خارجي

2022/04/19 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف النائب مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن وجود حوارات مباشرة بين الإطراف السياسية المختلفة بعد تفاهمات إقليمية ودولية، مشيرا أن أنها ممكن أن تُنهي حالة الانسداد السياسي.وكتب الجبوري في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، “وفق معطيات ودلائل يمكنني القول ان تفاهمات اقليمية ودولية بدأت تنعكس ايجابيا على الاوضاع السياسية في […]

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مشعان الجبوري يكشف عن حوارات بين المختلفين بتأثير خارجي أولاً على ايرث نيوز.

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