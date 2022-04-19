وزير الهجرة وكالة يؤكد السعي الدائم مع الجهات المختصة لإعادة جميع النازحين

2022/04/19 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، السعي الدائم مع الجهات المختصة لإعادة جميع النازحين.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “وفقاً للخطة المعدة يواصل وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي ، متابعة إعادة النازحين طوعاً، وإنهاء معاناتهم، وإغلاق ملف النزوح”.وأكد الغانمي وفق البيان “السعي الدائم مع […]

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