تبادل اطلاق نار.. ملثم يحمل مسدساً كاتماً يحاول اقتحام منزل نائب سابق وسط بغداد

2022/04/19 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني في بغداد، الثلاثاء، بان ملثماً يحمل مسدساً كاتماً حاول اقتحام منزل نائب سابق وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ملثماً يحمل مسدساً كاتماً حاول اقتحام منزل النائب السابق زياد ذنب الزوبعي في منطقة اليرموك وسط بغداد".

وأضاف أن "الملثم هرب بعد تبادل اطلاق النار معه من قبل حماية المنزل".

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