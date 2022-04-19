2022/04/19 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 6ZPbkOptYP0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة "تأسيس" تتسبب بغضب المذيع .. فما السبب ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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