2022/04/19 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qKKv7f_egHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. حامد الظالمي: اللجان العلمية المناقشة لأطاريح الطلبة تشكل وفق المحاباة بين المشرف والأساتذة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. حامد الظالمي: اللجان العلمية المناقشة لأطاريح الطلبة تشكل وفق المحاباة بين المشرف والأساتذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).