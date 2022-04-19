جماهير ليفربول تدعم رونالدو في لفتة انسانية

2022/04/19 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، لفتة إنسانية طيبة تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحُمر، بعد وفاة طفله.وحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول بملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.وقامت جماهير ليفربول بالتصفيق الحار عند الدقيقة 7 نسبة إلى رقم قميص النجم البرتغالي، في لقطة طيبة من جانبهما […]

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