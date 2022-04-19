غوتيريش يدعو إلى تجميد الأعمال القتالية بأوكرانيا لدواع إنسانية 

2022/04/19 | 23:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف القتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام للسماح بفتح ممرات إنسانية من 21 إلى 24 أبريل، تزامنا مع أسبوع الآلام الذي يحييه المسيحيون.وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين “اليوم، أدعو إلى توقف إنساني لمدة أربعة أيام في الأسبوع المقدس، يبدأ يوم الخميس ويمتد حتى عيد […]

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