من سوريا وليبيا وفاغنر.. مسؤول يكشف عدد المرتزقة في أوكرانيا

2022/04/19 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول أوروبي، الثلاثاء، أن ما بين "10 إلى 20 ألف" رجل بين مرتزقة من شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية ومقاتلين من سوريا وليبيا يحاربون حاليا إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

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