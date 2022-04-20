السامرائي والحكيم يبحثان الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة

2022/04/20 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة.

وقال تحالف عزم في بيان، إن "السامرئي وعدد من نواب وقيادات التحالف استقبلوا، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وقيادات الحكمة".

وأضاف ان "اللقاء بحث مجمل تطورات الوضع السياسي والامني في البلاد بالإضافة الى الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة والوصول الى حلول تدفع باتجاه حسم الاستحقاقات السياسية".

وتابع "كما تضمن اللقاء بحث تفاصيل المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها العراق للوصول الى تفاهمات تنهي حالة الانقسام".

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