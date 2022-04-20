2022/04/20 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سالم العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة) يُراد منه إيصال النفط العراقي إلى إسرائيل، فيما دعا إلى محاكمة الكاظمي، أكد أن حكومته تشتغل غياب البرلمان لعقد “صفقات مشبوهة”.وقال العبادي لوكالة إيرث نيوز، أن “ما قام به الكاظمي قبل فترة في عملية […]

ظهرت المقالة داعية إلى محاكمة الكاظمي..



العصائب: أنبوب العقبة يُراد منه إيصال النفط العراقي إلى إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.

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