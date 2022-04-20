السامرائي والسيد الحكيم يبحثان الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية

2022/04/20 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة.وذكر بيان لمكتب السامرائي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من نواب وقيادات التحالف، استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وقيادات الحكمة"، لافتا الى ان "اللقاء بحث مجمل تطورات الوضع السياسي والامني في البلاد بالإضافة الى الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة والوصول الى حلول تدفع باتجاه حسم الاستحقاقات السياسية".وأضاف، "كما تضمن اللقاء بحث تفاصيل المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها العراق للوصول الى تفاهمات تنهي حالة الانقسام".

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