2022/04/20 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أتهم القيادي في الحزب الديقمراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، رئيس الجهمورية وقيادت عراقية بلعب دورا فاعلا في تعطيل السياسية، فيما أشار إلى “أنهم يستخدمون القضاء كسلاح ضد المنافسين”.وكتب زيباري في تدوينة على “تويتر” تابعتها “إيرث نيوز، أن “القيادات العراقية تشكتي من الانسداد السياسي و تجاوز السياقات الدستوريةـ لكنها جميعا تنسى […]

ظهرت المقالة زيباري يتهم رئيس الجمهورية بتعطيل العملية السياسية..



ويهاجم القضاء مجددا أولاً على ايرث نيوز.

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