ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في البريمرليغ

2022/04/20 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-0 مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 30.وأحرز أهداف ليفربول كل من لويس دياز (5) ومحمد صلاح (22 و85) وساديو ماني (68).وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 76 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يلعب مساء الأربعاء أمام برايتون، في بقي رصيد يونايتد 54 نقطة في المركز السادس.

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