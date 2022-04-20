تكساس تستعد لإعدام عميد المحكومين

2022/04/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أقدم‭ ‬سجين‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‭ ‬هو‭ ‬كارل‭ ‬بونتيون،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتعاطفين‭ ‬مع‭ “‬عميد‭” ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بالموت‭ ‬المدان‭ ‬بقتل‭ ‬شرطيّ‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬يرون‭ ‬أنه،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين،‭ ‬لم‭ […]

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