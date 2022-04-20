وفاة أشهر عازفي بيانو في أمريكا ورومانيا

2022/04/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ -‬بوخارست‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬51‭ ‬عاماً‭ ‬عازف‭ ‬البيانو‭ ‬الأميركي‭ ‬نيكولاس‭ ‬أنغيليتش‭ ‬الذي‭ ‬برع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الموسيقى‭ ‬الرومانسية‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬أعماله‭.‬ وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬جاك‭ ‬تيلين‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬نيكولاس‭ ‬الأميركي‭ ‬الأصل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬مرضاً‭ ‬تنفسياً‭”‬،‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأن‭ […]

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