رحيل رائد الموسيقى البريطانية المعاصرة

2022/04/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬87‭ ‬عاماً‭ ‬الملحّن‭ ‬البريطاني‭ ‬هاريسون‭ ‬بيرتويسل‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مؤلفي‭ ‬الموسيقى‭ ‬البريطانية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬نشر‭ ‬أعماله‭.‬ وألّف‭ ‬بيرتويسل‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬أكريتون‭ ‬بشمال‭ ‬إنكلترا‭ ‬عمله‭ ‬الأبرالي‭ ‬الأول‭ “‬بانش‭ ‬أند‭ ‬جودي‭” (‬Punch‭ ‬and‭ ‬Judy‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أعماله‭ […]

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