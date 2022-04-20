2022/04/20 | 00:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشاووش أوغلو: لا نعتزم المساس بسلامة أراضي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشاووش أوغلو: لا نعتزم المساس بسلامة أراضي العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشاووش أوغلو: لا نعتزم المساس بسلامة أراضي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).