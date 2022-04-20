2022/04/20 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8GM_jbwebCs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الله الخربيط يقر: لدي تخوف على المناطق السنية بسبب التحالف مع الخنجر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الله الخربيط يقر: لدي تخوف على المناطق السنية بسبب التحالف مع الخنجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).